شؤون فلسطينية

خريشة يعلن موعد بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.. وهذا ما يتعلق بفلسطين

خريشة يعلن موعد بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.. وهذا ما يتعلق بفلسطين
مندوب فلسطين الدائم في الامم المتحدة ابراهيم خريشة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب فلسطين الدائم في الامم المتحدة في جنيف والمؤسسات الدولية الاخرى ابراهيم خريشة عن بدء اجتماعات مجلس حقوق الانسان في الـ 24 من الشهر الجاري في جنيف بكلمة للمفوض السامي ومتحدثين رفيعي المستوى، تحضيراً 
لعضوية جديدة لمجلس حقوق الانسان.

وأوضح خريشة في حديث لاذاعة صوت فلسيطن أن النقاش سيبدأ بمواضيع مختلفة، مشيراً إلى ان ما يتعلق بفلسطين سيكون ضمن البند السابع المعني بحالة حقوق الانسان في دولة فلسطين وباقي الاراضي العربية المحتلة في الـ 8 من الشهر المقبل، لافتاً إلى أن اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ecosoc ستكون في اليوم الثاني لهذه الاجتماعات، بمشاركة فلسطينية فاعلة.

وبين خريشة أن مؤتمر دولي حول القدس ستنظمه اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وذلك يومي 27 و 28 من الشهر الجاري بدعم من منظمة التعاون الاسلامي، وبحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني ممثلاً عن السيد الرئيس، اضافة الى حضور المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور.

ولفت خريشة إلى البدء بتوزيع دعوات لعقد فعالية جانبية لهذه الدورة، في التاسع من الشهر القادم تحت عنوان 50 عاماً على احتلال القدس والتمييز العنصري لابناء الشعب الفلسطيني، يشارك بها عدد من الخبراء القانونيين من بينهم حفيد مانديلا.

وأشار خريشة إلى أن هناك محاولات من الولايات المتحدة واسرائيل لاستغلال انشغال العالم لانهاء القضية الفلسطينية بتوجهات احادية الجانب وتحويلها لقضية انسانية من خلال مخططات مشبوهة، ترفضها القيادة والتي تسعى عبر الدبلوماسية للتأكيد على أنه قضية فلسطين هي قضية دولية مبنية على اساس 
قرارات الشرعية الدولية.

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