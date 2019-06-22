دولي

نتنياهو: أدعو الدول المُحبة للسلام أن تقف لجانب الولايات المتحدة ضد إيران

نتنياهو: أدعو الدول المُحبة للسلام أن تقف لجانب الولايات المتحدة ضد إيران
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دعا من أسماهم "الدول المُحبة للسلام" إلى دعم الولايات المتحدة في الأزمة الأخيرة مع إيران، بعد أن أسقطت هذه الأخيرة طائرة أميركية مسيّرة من دون طيار، وأكد وقوف إسرائيل إلى جانب واشنطن.

وقال نتنياهو: إنه "خلال الساعات الـ24 الأخيرة كثفت إيران عدوانها ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل"، مضيفًا: "أكرر دعوتي لكل الدول المُحبة للسلام للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها لوقف العدوان الإيراني. إن إسرائيل تقف مع الولايات المتحدة في هذا الأمر".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن إسقاط طائرة استطلاع أميركية من طراز "غلوبال هوك" بعد اختراقها للمجال الجوي الإيراني بالقرب من مضيق هرمز.

وأكد البنتاغون قيام القوات الإيرانية بإسقاط الطائرة المسيّرة لكنه أكد أنها كانت في الأجواء الدولية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن إيران ارتكبت خطأ جسيماً. وأعلن لاحقًا أنه أمر بضرب إيران لكنه ألغى الأمر قبل عشر دقائق من الموعد المحدد لأن إسقاط طائرة غير مأهولة لا يتسق مع توجيه ضربة ستؤدي إلى مقتل 150 شخصا على الأقل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذّر من أن أي استخدام للقوة من جانب الولايات المتحدة ضد إيران سيقود إلى كارثة في المنطقة.

أخبار ذات صلة

طيران الاتحاد الإماراتي يعلق رحلاته بالمجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان

طيران الاتحاد الإماراتي يعلق رحلاته بالمجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان

وزير الدفاع الأمريكي الجديد حارب في الخليج

وزير الدفاع الأمريكي الجديد حارب في الخليج

الخارجية الإيرانية: سنرد بحزم على أي عدوان أو تهديد أميركي

الخارجية الإيرانية: سنرد بحزم على أي عدوان أو تهديد أميركي

رئيس (الموساد) الأسبق: حكومة نتنياهو لا تريد السلام ولا تعمل من أجله

رئيس (الموساد) الأسبق: حكومة نتنياهو لا تريد السلام ولا تعمل من أجله

بابا الفاتيكان يدعو لتقارب المسلمين واليهود

بابا الفاتيكان يدعو لتقارب المسلمين واليهود

إيهود باراك: نحن أقرب إلى المواجهة الإقليمية مع إيران

إيهود باراك: نحن أقرب إلى المواجهة الإقليمية مع إيران

واشنطن تمدد عقوباتها ضد كوريا الشمالية لمدة عام

واشنطن تمدد عقوباتها ضد كوريا الشمالية لمدة عام

ترامب مُتهم باغتصاب صحفية أمريكية.. كيف استدرجها؟

ترامب مُتهم باغتصاب صحفية أمريكية.. كيف استدرجها؟

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

الكتّاب والأدباء الفلسطينيين يدين بشدة قمع الاحتلال الاسرائيلي لأمسية القدس

الكتّاب والأدباء الفلسطينيين يدين بشدة قمع الاحتلال الاسرائيلي لأمسية القدس

بكر: ما سينجم عن ورشة &#34;البحرين&#34; هراء ولا يمثل حتى الاجماع العربي

بكر: ما سينجم عن ورشة "البحرين" هراء ولا يمثل حتى الاجماع العربي

أبو جيش: شعبنا ملتف حول الرئيس عباس لاسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية

أبو جيش: شعبنا ملتف حول الرئيس عباس لاسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية

ارزيقات: اتحاد المعلمين يُحضر للمشاركة بكافة الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين

ارزيقات: اتحاد المعلمين يُحضر للمشاركة بكافة الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين

النجار: كافة النقابات الصحية ستشارك بكافة الفعاليات التي ستنطلق رفضاً لمؤتمر&#34;البحرين&#34;

النجار: كافة النقابات الصحية ستشارك بكافة الفعاليات التي ستنطلق رفضاً لمؤتمر"البحرين"

حمادة: استمرار الفعاليات الشعبية المنددة بقرار الاحتلال هدم 100 شقة بالقدس

حمادة: استمرار الفعاليات الشعبية المنددة بقرار الاحتلال هدم 100 شقة بالقدس

الرويضي: الإحتلال ينوي هدم (100) وحدة سكنية في حي وادي الحمص بالقدس

الرويضي: الإحتلال ينوي هدم (100) وحدة سكنية في حي وادي الحمص بالقدس

زوارق الاحتلال تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر غزة

زوارق الاحتلال تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر غزة

منوعات

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ&#34;نيو لوك&#34; جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ"نيو لوك" جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: &#34;سبحان الله&#34;

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: "سبحان الله"

فريد الأطرش لجأ لـ&#34;لسِحر&#34; بسبب حبه لزوجة صديقه

فريد الأطرش لجأ لـ"لسِحر" بسبب حبه لزوجة صديقه

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل &#34;النفاق&#34;

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل "النفاق"

أشياء &#34;غريبة&#34; حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

أشياء "غريبة" حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

عادل كرم في المستشفى ووضعه صعب

عادل كرم في المستشفى ووضعه صعب

شقيقة هيفاء وهبي تكشف زواجها من مسئول لبناني كبير

شقيقة هيفاء وهبي تكشف زواجها من مسئول لبناني كبير

عربي

حزب النهضة: الغنوشي مرشحنا للرئاسيات وفق النظام الداخلي

حزب النهضة: الغنوشي مرشحنا للرئاسيات وفق النظام الداخلي

عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات

عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات

بريطانيا تُعلّق تصدير الأسلحة إلى السعودية

بريطانيا تُعلّق تصدير الأسلحة إلى السعودية

ترامب يهاتف بن سلمان بشأن النفط

ترامب يهاتف بن سلمان بشأن النفط