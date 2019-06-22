نتنياهو: أدعو الدول المُحبة للسلام أن تقف لجانب الولايات المتحدة ضد إيران

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دعا من أسماهم "الدول المُحبة للسلام" إلى دعم الولايات المتحدة في الأزمة الأخيرة مع إيران، بعد أن أسقطت هذه الأخيرة طائرة أميركية مسيّرة من دون طيار، وأكد وقوف إسرائيل إلى جانب واشنطن.وقال نتنياهو: إنه "خلال الساعات الـ24 الأخيرة كثفت إيران عدوانها ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل"، مضيفًا: "أكرر دعوتي لكل الدول المُحبة للسلام للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها لوقف العدوان الإيراني. إن إسرائيل تقف مع الولايات المتحدة في هذا الأمر".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن إسقاط طائرة استطلاع أميركية من طراز "غلوبال هوك" بعد اختراقها للمجال الجوي الإيراني بالقرب من مضيق هرمز.وأكد البنتاغون قيام القوات الإيرانية بإسقاط الطائرة المسيّرة لكنه أكد أنها كانت في الأجواء الدولية.وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن إيران ارتكبت خطأ جسيماً. وأعلن لاحقًا أنه أمر بضرب إيران لكنه ألغى الأمر قبل عشر دقائق من الموعد المحدد لأن إسقاط طائرة غير مأهولة لا يتسق مع توجيه ضربة ستؤدي إلى مقتل 150 شخصا على الأقل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذّر من أن أي استخدام للقوة من جانب الولايات المتحدة ضد إيران سيقود إلى كارثة في المنطقة.