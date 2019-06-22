طيران الاتحاد الإماراتي يعلق رحلاته بالمجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان

نقلت وكالة (رويترز) للأنباء أن طيران الاتحاد الإماراتي علّق رحلاته في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق "هرمز" و"خليج عُمان".





من جهة أخرى، نقلت وكالة (تسنيم) للأنباء عن منظمة الطيران المدني الإيرانية قولها يوم السبت، إن المجال الجوي للجمهورية الإسلامية آمن أمام شركات الطيران وذلك وسط تصاعد للتوتر بين طهران وواشنطن.



ونسبت إلى رضا جعفر زاده المتحدث باسم المنظمة قوله: "المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق الخليج الفارسي ومسارات الرحلات الأخرى آمن تماما"، كما نقلت (رويترز).



يأتي ذلك بعد يومين من إصدار إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا طارئاً يوم الخميس يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان.