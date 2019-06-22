بكر: ما سينجم عن ورشة "البحرين" هراء ولا يمثل حتى الاجماع العربي



وقال ابو بكر في حديث لاذاعة صوت فلسطين ان لقاءً موسعا سيعقد في بلدية البيرة يوم الثلاثاء في اليوم الثاني لورشة البحرين بمشاركة كافة الاطر النسوية والنقابية والمنظمات الاهلية والامناء العامين للفصائل واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للتاكيد ان ما ينجم عن هذه الورشة هراء ولا يمثل حتى الاجماع العربي.





رام الله - دنيا الوطنأعلن منسق القوى والفصائل في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر عن سلسلة من الفعاليات التي ستنظم بالمحافظة اعتبارا من يوم بعد غد الاثنين وحتى الاربعاء المقبل رفضا لورشة البحرين المشبوهة التي تستهدف الالتفاف على الحقوق الوطنية عبر بوابة وهم السلام الاقتصادي.