أبو جيش: شعبنا ملتف حول الرئيس عباس لاسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية

قال منسق القوى والفصائل في محافظة نابلس نصر ابو جيش ان سلسلة فعاليات

شعبة ورسمية ستنفذ في المحافظة خلال الايام القادمة في الالمحافظة داعيا

الكل الفلسطيني الى المشاركة بها تاكيدا على رفض صفقة القرن وورشة البحرين.



وشدد ابو جيش في حديث لاذاعة صوت فلسطين على ان شعبنا ملتف حول الرئيس والقيادة في رفض صفقة القرن وورشة البحرين واسقاط كل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطن