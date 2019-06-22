ارزيقات: اتحاد المعلمين يُحضر للمشاركة بكافة الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين

أكد رئيس اتحاد المعلمين سائد ارزيقات الاتفاف الكامل حول موقف

الرئيس محمود عباس والقيادة الرافض لكل الاجراءات الامريكية والاسرائيلية

وكافة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.



واشار ارزيقات في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين ان الاتحاد بدء في التحضير للمشاركة في كافة الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الجاري والتي ستنطلق في كافة المحافظات، لتنصهر جهود الاتحاد مع تحركات فصائل العمل الوطني.



وبين ارزيقات في حديث لاذاعة صوت فلسطين ان اتحاد المعلمين الفلسطينين على تواصل مع الاتحادات العربية للمعلمين، لافتا الى ان مسيرة حاشدة ستنظم في المملكة المغربية يوم الثلاثاء القادم بالتزامن مع عقد ورشة البحرين.



كما اعلن امين اتحاد المعلمين عن مؤتمر في تونس سينفذه الاتحاد بالتعاون مع اتحاد المعلمين التونسيين بعنوان المعلم العربي في مواجهة التطبيع خلال الشهر المقبل.







رام الله - دنيا الوطن