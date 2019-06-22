النجار: كافة النقابات الصحية ستشارك بكافة الفعاليات التي ستنطلق رفضاً لمؤتمر"البحرين"

أكد رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية اسامة النجار التفاف كافة النقابات

الطبية في الضفة وقطاع غزة حول موقف الرئيس محمود عباس

والقيادة الرافض لصفقة القرن وورشة البحرين.





وقال النجار في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين ان النقابات الصحية وعدد منتسبيها 28 الف سيشاركون بكافة الفعاليات التي ستنطلق في محافظات الضفة رفضا لكل الاجراءات التي تستهدف القضية الفلسطينية.





واعلن النجار ان النقابات الصحية ستعلن غدا الاحد عن رسالة قامت بصياغتها ليتم توجيها الى وزراة الخارجية البحرينية من خلال كافة الاعضاء ليقوم بارسالها الى الوزارة عبر ايميل خاص بها تتحدث عن ورشة البحرين وخطرها على القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطن