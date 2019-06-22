حمادة: استمرار الفعاليات الشعبية المنددة بقرار الاحتلال هدم 100 شقة بالقدس

دعا رئيس لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص في قرية صور باهر حمادة حمادة

الى استمرار الفعاليات الشعبية المنددة بقرار سلطات الاحتلال هدم اكثر من

100 شقة سكنية من اصل اكثر من مئتين وثلاثين.

واشار حمادة في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين ان المنازل المهددة بالهدم حاصلة

على رخص بناء من المؤسسات الرسمية الفلسطينية صاحب الصلاحية بمنح التراخيص

كونها أقيمت على أراضي السلطة الوطنية ومصنفة حسب اتفاقيات أوسلو بمناطق أ

وب".





وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمهلت أهالي الحي حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات هدم مئة شقة سكنية.



رام الله - دنيا الوطن