الرويضي: الإحتلال ينوي هدم (100) وحدة سكنية في حي وادي الحمص بالقدس

اعتبر ممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين السفير احمد الرويضي نية

الاحتلال هدم مئة وحدة سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق

القدس المحتلة جريمة تهجير قسري لحماية جدار الفصل العنصري.





وقال الرويضي في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين ان ما يخطط له الاحتلال جريمة حرب وفق اتفاقية روما وان القضاء الاسرائيلي لايمكن ان يكون منصفا في هذه القضية اذ كان عليه ازالة الجدار بدل من اقرار هدم هذه المنازل المقامة منذ فترة طويلة وحاصلة على ترخيص من المجلس المحلي .



ودعا الرويضي الى تحويل هذه القضية لمحكمة الجنايات الدولية وهو ما يجري التباحث بشانه اضافة لتفعيل دور المؤسسات الدولية واشراك القناصل وممثلي الامم المتحدة في هذه القضية لتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة .



وحذرالرويضي من تكرار هذه التجربة على طول جدار الفصل العنصري ما يعني تهجير مئات العائلات مشددا على تفعيل العمل القانوني والاعلامي والدبلوماسي للتصدي لمثل هذه المخططات.





رام الله - دنيا الوطن