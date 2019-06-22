زوارق الاحتلال تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
اطلقت زوارق الاحتلال، صباح اليوم السبت، النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال مدينة غزة.
وأوضحت مصادر محلية أن الزوارق فتحت نيران رشاشاتها باتجاه المراكب في المناطق المسموح الصيد بها، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.
اطلقت زوارق الاحتلال، صباح اليوم السبت، النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال مدينة غزة.
وأوضحت مصادر محلية أن الزوارق فتحت نيران رشاشاتها باتجاه المراكب في المناطق المسموح الصيد بها، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.
التعليقات