آلية السفر غدًا الأحد عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 2019/6/23.وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها هما: الحافلتان الخامسة والسادسة من كشف (6/18)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.كما دعت للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.