آلية السفر غدًا الأحد عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 2019/6/23.
وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها هما: الحافلتان الخامسة والسادسة من كشف (6/18)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.
كما دعت للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 2019/6/23.
وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها هما: الحافلتان الخامسة والسادسة من كشف (6/18)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.
كما دعت للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
التعليقات