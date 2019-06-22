شؤون فلسطينية

كرينبول: 1.2 مليار دولار حاجة "أونروا" لتغطية موازنة 2019

كرينبول: 1.2 مليار دولار حاجة "أونروا" لتغطية موازنة 2019
رام الله - دنيا الوطن
قدّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خلال مؤتمر صحفي عقده المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تمويلها اللازم لتغطية موازنتها لعام 2019، بنحو 1.2 مليار دولار.

ووفق ما نقلت وكالة (الأناضول)، فقد أعرب كرينبول عن أمله في أن تتمكن (أونروا)، من توفير المبلغ المطلوب لموازنة 2019، خلال مؤتمر الدول المانحة الذي سيُعقد بنيويورك الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للمنظمة، ماريا فيرناندو إسبينوزا.

وقال مفوض عام (أونروا) للصحفيين: "لقد تمكنا العام الماضي من تغطية العجز الذي واجهته (أونروا)، بفضل الدعم السخي من المانحين الدوليين"، مضيفا: "نأمل هذا العام أن نتمكن خلال مؤتمر الثلاثاء المقبل من حشد تعهدات مالية بقيمة 1.2 مليار دولار لميزانية الوكالة للعام الحالي".

وأوضح أن المبلغ المطلوب (1.2 مليار دولار) "يمثل نفس المبلغ الذي قمنا بحشده في عام 2018".

وقال كرينبول: "لذلك نعتقد أنه إذا استطاعت كل جهة مانحة المحافظة على مستوى تبرعاتها كما كان في العام الماضي فإنه سيكون بمقدورنا تغطية احتياجاتنا المالية لهذا العام".

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