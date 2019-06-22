وزير الدفاع الأمريكي الجديد حارب في الخليج

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عيّن مارك إسبر وزيرا للدفاع، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب أنه أمر بشن ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.وكان باتريك شاناهان يشغل هذا المنصب، بعد استقالة الوزير جيمس ماتيس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث كان خريج أكاديمية (ويست بوينت) العسكرية بنيويورك، كما أنه كان مقاتلا في حرب الخليج، وفق (رويترز).ويشغل منصب وزير الجيش منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بعدما أمضى سبع سنوات كمسؤول في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية.كما عمل إسبر، البالغ من العمر 55 عاما، في الكونغرس مستشارا للأمن القومي، ومتخصصا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.