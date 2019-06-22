عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي السابق بتنظيم الإخوان المسلمين، عبد الرحمن بن صبيح السويدي، تزايد أعداد المنشقين عن التنظيم، بعد ثبوت ضلوعه في مؤامرة كبرى تستهدف ضرب استقرار المجتمعات العربية.وقال السويدي "المدان في قضية التنظيم السري والصادر بحقه قرار عفو من رئيس دولة الإمارات": إنه كان أحد أعضاء التنظيم الذين طلب منهم الانخراط فيما يشبه "الخلية" التي أوكلت إليها تلك المهمة.وكشف بن صبيح، عن تفاصيل جديدة حول ما طلبه تنظيم الإخوان المسلمين في الفترة بين عامي 2012 و 2013 من أعضائه في دولة الإمارات، وهو دعم عدد من المغردين اليمنيين للإساءة للإمارات ورموزها، وفق (سكاي نيوز).وأكد تزايد حالات الانشقاق عن جماعة الإخوان بعد مراجعة العديد من المنتسبين أو المتعاطفين لحساباتهم والتي تكشف حقيقة الإخوان، خصوصا تفاصيل المؤامرات التي حاكها التنظيم لهدم الدول وتهديد استقرارها مؤكدا أن مفهوم البيعة التي يقدمها أفراد التنظيم لأشخاص من الخارج وما يرتبط به من مفاهيم الطاعة المطلقة يثبت مدى خيانة هذه التنظيمات لأوطانها، وفق تعبيره.