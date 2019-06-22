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كلمة لكوشنر وبإدارة توني بلير.. المسودة الأولية لبرنامج "ورشة البحرين"

كلمة لكوشنر وبإدارة توني بلير.. المسودة الأولية لبرنامج "ورشة البحرين"
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (روسيا اليوم)، ما قال إنه "المسودة الأولية لبرنامج ورشة المنامة التي تنعقد الثلاثاء المقبل في العاصمة البحرينية.

وأظهرت المسودة الأولية التي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل بعد دعوة صحفيين منها لتغطيتها، حضورا ضعيفا في مؤتمر المنامة، حيث يظهر غياب الفلسطينيين رفضا له، والاكتفاء بتمثيل تجاري إسرائيلي بعدما كان الحديث يدور عن وفد رسمي يضم 200 شخصية.

وظهر في مسودة المؤتمر، أنها ستركز على التعاون الاقتصادي الفلسطيني-الإسرائيلي والإقليمي، فيما لا تتضمن أي إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيهاالقدس.

ويتحدث في المؤتمر مستشار الرئيس الأمريكي، وصهره، جاريد كوشنر، لمدة 15 دقيقة، في جلسة يديرها المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية في المنطقة طوني بلير.

ويختتم المؤتمر بجلسة يشارك فيها وزراء مالية عرب، يحضرون الورشة، على أن يديرها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وجاء في تعريف الجلسة الافتتاحية للورشة: "يمكن للقطاع الخاص بما في ذلك لاعبون محليون وإقليميون ودوليون، أن يلعبوا دورا مباشرا وغير مباشر في استعادة وبدء عهد جديد من الازدهار".

وتقاطع فلسطين الورشة، اضافة لدول أخرى كلبنان، والصين وروسيا، فيما يشارك في المؤتمر متحدثون، غالبيتهم خبراء، من الخليج العربي وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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