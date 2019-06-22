السفارة الأمريكية بإسرائيل توجه تحذيراً للأمريكيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية





وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن السفارة الأمريكية طالبت الأمريكيين بالابتعاد عن مواقع المظاهرات المتوقعة في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل في 24 و 25 و 26 من هذا الشهر.





وتشهد الأراضي الفلسطينية وعدة مناطق في أراضي عام 48 يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مسيرات حاشدة، رفضاً لـ "ورشة المنامة" التي ترعاها الولايات المتحدة في العاصمة البحرينية، لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).





ويرفض الفلسطينيون قيادة وفصائل وشعباً خطة السلام الأمريكية، وأعلنوا عن مقاطعتهم للورشة الاقتصادية.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل يوم الجمعة، تحذيراً للمواطنين الأمريكيين المقيمين في "إسرائيل" ومناطق السلطة الفلسطينية.