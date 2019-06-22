دولي

إيهود باراك: نحن أقرب إلى المواجهة الإقليمية مع إيران

إيهود باراك: نحن أقرب إلى المواجهة الإقليمية مع إيران
رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك: إن المنطقة أقرب إلى المواجهة الإقليمية مع إيران.

وأضاف في تصريحات نقلتها (القناة 12) الإسرائيلية: "أنه ليس لدى الأميركيين طريقة بسيطة للخروج من المسار بعد الانتهاء من هذه الأزمة، والإيرانيون ليس لديهم أي وسيلة للخروج منها".

وتابع: "هناك شيء من شأنه أن يؤدي إلى توتر كبير، وكل أزمة تحتوي على مخاطرة وفي المرة القادمة يمكن أن تخرج عن السيطرة وتصل إلينا ردود الفعل الإيرانية من خلال الحزب اللبناني وحماس وهذا يتطلب التفكير والفهم والتحضير لجميع الاحتمالات"، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن دبلوماسيين قولهم يوم الجمعة: إن واشنطن طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران.

ووفق لما ذكرته قناة (الجزيرة) القطرية، فإن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين.

وعرض التلفزيون الإيراني يوم الجمعة، ما قال إنها أجزاء من طائرة أمريكية عسكرية مسيرة أسقطتها طهران.

وقال أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني خلال البرنامج: إن الحطام دليل على أن الطائرة الأمريكية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري.

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