بريطانيا تُعلّق تصدير الأسلحة إلى السعودية

رام الله - دنيا الوطنأكدت الحكومة البريطانية، أنها علقت إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد إقرار القضاء البريطاني بأن مجلس الوزراء خالف القانون ببيع هذه الأسلحة للرياض.ووفق صحيفة (التايمز)، فقد قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة، بأن الحكومة انتهكت القانون بعدم تقييمها خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن، مطالبة مجلس الوزراء بمراجعة قراره تصدير السلاح، لكن دون تعليق صفقات التسليح المبرمة مع الرياض.وأكد وزير التجارة الدولية في الحكومة البريطانية وليام فوكس في إعلان عاجل لمجلس العموم، أن المملكة المتحدة لن تصدر أي تراخيص جديدة لإمداد السعودية وحلفائها في التحالف العربي في اليمن بأي أسلحة يمكن استخدامها في هذا النزاع قبل مراجعة اجراءاتها بهذا الشأن.وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القرار لا يطال صادرات القنابل إلى السعودية بموجب تراخيص مفتوحة لمدة خمس سنوات، وأن هذه التراخيص لن تعلّق الآن لكن سيتم إعادة النظر فيها مع انتهاء مددها.