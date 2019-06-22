الفتياني يكشف ما سيناقشه اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن أهم ما ستناقشه اللجنة المركزية، الوضع العام والتحديات التي نواجهها نحن الفلسطينيون ومشروعنا الوطني ومناقشة الأوضاع العامة، وما آلت إليه التحركات السياسية والقيادة مجتمعة للتصدي لـ(صفقة القرن) وما يتفرع منها وهو مؤتمر البحرين الذين ينوون عقده في 25 من هذا الشهر.



وتابع الفتياني: اليوم اللجنة المركزية ستناقش الوضع الداخلي وقرارات المجلس المركزي، و"كيف يمكن لنا أن نعزز وحدتنا الداخلية بعد هذا التوافق الفلسطيني حول (صفقة القرن)".



وشدّد على أن وحدة الشعب الفلسطيني في هذا الموقف الموحد وسيلة لإيقاف أي مؤامرة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.



وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: إن الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي موضوع سياسي، وأي رخاء يجب أن يأتي بعد الاستقرار السياسي والسلام والأمن، ولا يمكن التعاطي مع قضية شعب فلسطين كقضية اقتصادية ومبلغ من المال.

رام الله - دنيا الوطنتحدّث أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني عن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المركزية للحركة اليوم السبت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.