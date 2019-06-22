شؤون فلسطينية

الفتياني يكشف ما سيناقشه اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم

الفتياني يكشف ما سيناقشه اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم
اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني عن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المركزية للحركة اليوم السبت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن أهم ما ستناقشه اللجنة المركزية، الوضع العام والتحديات التي نواجهها نحن الفلسطينيون ومشروعنا الوطني ومناقشة الأوضاع العامة، وما آلت إليه التحركات السياسية والقيادة مجتمعة للتصدي لـ(صفقة القرن) وما يتفرع منها وهو مؤتمر البحرين الذين ينوون عقده في 25 من هذا الشهر. 

وتابع الفتياني: اليوم اللجنة المركزية ستناقش الوضع الداخلي وقرارات المجلس المركزي، و"كيف يمكن لنا أن نعزز وحدتنا الداخلية بعد هذا التوافق الفلسطيني حول (صفقة القرن)".

وشدّد على أن وحدة الشعب الفلسطيني في هذا الموقف الموحد وسيلة لإيقاف أي مؤامرة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. 

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: إن الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي موضوع سياسي، وأي رخاء يجب أن يأتي بعد الاستقرار السياسي والسلام والأمن، ولا يمكن التعاطي مع قضية شعب فلسطين كقضية اقتصادية ومبلغ من المال.

أخبار ذات صلة

تقرير:عمليات تهويد وتطهير عرقي صامت بالقدس وتحذيرات أممية من مخططات الضم التوسعية

تقرير:عمليات تهويد وتطهير عرقي صامت بالقدس وتحذيرات أممية من مخططات الضم التوسعية

السفارة الأمريكية بإسرائيل توجه تحذيراً للأمريكيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية

السفارة الأمريكية بإسرائيل توجه تحذيراً للأمريكيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية

الزعنون: اجتماع للجنة السياسية بالمجلس الوطني يوم الاثنين تزامناً مع &#34;ورشة المنامة&#34;

الزعنون: اجتماع للجنة السياسية بالمجلس الوطني يوم الاثنين تزامناً مع "ورشة المنامة"

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقدُ اجتماعاً &#34;مهماً&#34; الأحد المقبل

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقدُ اجتماعاً "مهماً" الأحد المقبل

حركة فتح تعلن عن فعالياتٍ لمواجهة (صفقة القرن) و&#34;ورشة البحرين&#34;

حركة فتح تعلن عن فعالياتٍ لمواجهة (صفقة القرن) و"ورشة البحرين"

الطقس: أجواء صيفية اليوم وغداً وحارة بدءً من منتصف الأسبوع

الطقس: أجواء صيفية اليوم وغداً وحارة بدءً من منتصف الأسبوع

خلال كلمته بحفل تخريج بيرزيت..أبو مويس: موحدون خلف الرئيس لإسقاط &#34;صفقة القرن&#34;

خلال كلمته بحفل تخريج بيرزيت..أبو مويس: موحدون خلف الرئيس لإسقاط "صفقة القرن"

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

تقرير:عمليات تهويد وتطهير عرقي صامت بالقدس وتحذيرات أممية من مخططات الضم التوسعية

تقرير:عمليات تهويد وتطهير عرقي صامت بالقدس وتحذيرات أممية من مخططات الضم التوسعية

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

حركة فتح تعلن عن فعالياتٍ لمواجهة (صفقة القرن) و&#34;ورشة البحرين&#34;

حركة فتح تعلن عن فعالياتٍ لمواجهة (صفقة القرن) و"ورشة البحرين"

الطقس: أجواء صيفية اليوم وغداً وحارة بدءً من منتصف الأسبوع

الطقس: أجواء صيفية اليوم وغداً وحارة بدءً من منتصف الأسبوع

خلال كلمته بحفل تخريج بيرزيت..أبو مويس: موحدون خلف الرئيس لإسقاط &#34;صفقة القرن&#34;

خلال كلمته بحفل تخريج بيرزيت..أبو مويس: موحدون خلف الرئيس لإسقاط "صفقة القرن"

عبد الهادي يستقبل السفير العراقي بدمشق ويطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية

عبد الهادي يستقبل السفير العراقي بدمشق ويطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية

رسالة من مؤسسات وقوى وفصائل تدعم موقف الرئيس عباس لإجراء انتخابات عامة

رسالة من مؤسسات وقوى وفصائل تدعم موقف الرئيس عباس لإجراء انتخابات عامة

حريق يلتهم 20 دونماً مزروعة بالقمح و20 شجرة زيتون في جنين

حريق يلتهم 20 دونماً مزروعة بالقمح و20 شجرة زيتون في جنين

منوعات

عادل كرم في المستشفى ووضعه صعب

عادل كرم في المستشفى ووضعه صعب

شقيقة هيفاء وهبي تكشف زواجها من مسئول لبناني كبير

شقيقة هيفاء وهبي تكشف زواجها من مسئول لبناني كبير

بعد ما فعلته.. ريهام سعيد تفتح النار على ياسمين صبري: عديمة الأخلاق

بعد ما فعلته.. ريهام سعيد تفتح النار على ياسمين صبري: عديمة الأخلاق

خادمة فيفي عبده الفلبينية تسرقها

خادمة فيفي عبده الفلبينية تسرقها

إعادة محاكمة الفنانة غادة إبراهيم في قضية &#34;تسهيل الدعارة&#34;

إعادة محاكمة الفنانة غادة إبراهيم في قضية "تسهيل الدعارة"

فنان شهير متهم بالاغتصاب يشتري صمت ضحيته بالمال

فنان شهير متهم بالاغتصاب يشتري صمت ضحيته بالمال

أحمد السقا ينفعل على صحفي استفزّه بهذا السؤال

أحمد السقا ينفعل على صحفي استفزّه بهذا السؤال

حكيم يعتذر للمغرب عن &#34;خطأ&#34; في أغنية افتتاح كأس أفريقيا

حكيم يعتذر للمغرب عن "خطأ" في أغنية افتتاح كأس أفريقيا

لماذا بكى رابح صقر بحرقة أمام جمهوره في السعودية؟

لماذا بكى رابح صقر بحرقة أمام جمهوره في السعودية؟

عربي

عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات

عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات

بريطانيا تُعلّق تصدير الأسلحة إلى السعودية

بريطانيا تُعلّق تصدير الأسلحة إلى السعودية

ترامب يهاتف بن سلمان بشأن النفط

ترامب يهاتف بن سلمان بشأن النفط

مقتل سبعة أشخاص في انفجار استهدف مسجداً للشيعة شرق بغداد

مقتل سبعة أشخاص في انفجار استهدف مسجداً للشيعة شرق بغداد