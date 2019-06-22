واشنطن تمدد عقوباتها ضد كوريا الشمالية لمدة عام

رام الله - دنيا الوطنأفاد البيت الأبيض، بأن السلطات الأمريكية، قررت تمديد نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمدة عام آخر.وفرضت هذه العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب ما أسمته الولايات المتحدة، "ضلوعها في انتشار المواد النووية، ولقيامها بتصرفات أخرى"، ترى واشنطن، أنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.وأوضح البيان الأمريكي، إلى أن قرار تمديد القيود اتخذ أيضا لأن تصرفات وسياسات حكومة كوريا الشمالية لا تزال تشكل "تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".