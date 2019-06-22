الزعنون: اجتماع للجنة السياسية بالمجلس الوطني يوم الاثنين تزامناً مع "ورشة المنامة"

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون أن اجتماعاً للجنة السياسية في المجلس سيُعقد يوم الاثنين المقبل في العاصمة الأردنية، عمان، تزامناً مع ورشة "المنامة" التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).وقال الزعنون في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "نحن كنا قد أعلمنا أننا سنجمع أعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن ولكن بسبب عدم المقدرة في عقد اجتماع موسع، فإن رئاسة المجلس ونائب الرئيس وأمين السر سيجتمعون مع اللجنة السياسية للبحث في "كيف أن نتواصل مع أخوتنا في الداخل الذين سيقومون بنشاطات يوم الاثنين تزامناً مع عقد ورشة المنامة".وكشف الزعنون أن "رئاسة المجلس الوطني وجهت رسائل من إلى البرلمانات العربية والأجنبية ندعوهم فيها إلى عدم المشاركة في المنامة، ونحن سنؤكد في اجتماعنا في اللجنة السياسية إجراءات أخرى نقدمها لشعبنا في هذا الظرف العصيب".وشدّد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أنه "بلا شك أننا نعتز بوقوف الرئيس عباس وقفة رجل واحدة في هذه المأساة التي ير يد أن يفرضها نتنياهو وترامب وفريقه السياسي".