ترامب يهاتف بن سلمان بشأن النفط

رام الله - دنيا الوطنأكد البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، تحدث مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي سوق النفط بعد أن تسبب التوتر مع إيران في زيادة أسعار الخام.وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية. كما ناقشا أيضا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني".وجاءت المحادثة الهاتفية في أعقاب قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة في منطقة الخليج، وهو ما دفع ترامب للتخطيط لشن هجوم انتقامي، لكنه أحجم عنه في النهاية.ولم يشر البيان إلى ما إذا كان ترامب أثار مع ولي العهد السعودي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر.واتهم تقرير من مئة صفحة لمقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار في وقت سابق هذا الأسبوع، السعودية بإعدام خاشقجي عمدا وبشكل مدبر، وقالت إنه يجب التحقيق مع ولي العهد في هذا الشأن.