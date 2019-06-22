مقتل سبعة أشخاص في انفجار استهدف مسجداً للشيعة شرق بغداد
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر بالشرطة: إن قنبلة انفجرت في مسجد للشيعة بشرق بغداد يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.
قالت مصادر بالشرطة: إن قنبلة انفجرت في مسجد للشيعة بشرق بغداد يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدر كبير بالشرطة قوله: إن حزاماً ناسفاً أو عبوة ناسفة استخدمت في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.
وتوقع المصدر ارتفاع عدد القتلى، إذ أن كثيراً من المصابين في حالة خطيرة.
وتوقع المصدر ارتفاع عدد القتلى، إذ أن كثيراً من المصابين في حالة خطيرة.
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