مقتل سبعة أشخاص في انفجار استهدف مسجداً للشيعة شرق بغداد

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدر كبير بالشرطة قوله: إن حزاماً ناسفاً أو عبوة ناسفة استخدمت في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.



وتوقع المصدر ارتفاع عدد القتلى، إذ أن كثيراً من المصابين في حالة خطيرة.



رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر بالشرطة: إن قنبلة انفجرت في مسجد للشيعة بشرق بغداد يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.