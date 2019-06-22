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مقتل سبعة أشخاص في انفجار استهدف مسجداً للشيعة شرق بغداد

مقتل سبعة أشخاص في انفجار استهدف مسجداً للشيعة شرق بغداد
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر بالشرطة: إن قنبلة انفجرت في مسجد للشيعة بشرق بغداد يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدر كبير بالشرطة قوله: إن حزاماً ناسفاً أو عبوة ناسفة استخدمت في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وتوقع المصدر ارتفاع عدد القتلى، إذ أن كثيراً من المصابين في حالة خطيرة.

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