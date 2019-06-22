شؤون فلسطينية

حركة فتح تعلن عن فعالياتٍ لمواجهة (صفقة القرن) و"ورشة البحرين"

حركة فتح تعلن عن فعالياتٍ لمواجهة (صفقة القرن) و"ورشة البحرين"
حركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عن فعاليات مواجهة (صفقة القرن) و"ورشة البحرين" في كل الوطن والشتات ابتداءً من الـ 24 و25 و26 من حزيران/يونيو الجاري.

وقال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب: "إن برنامج الفعاليات أعد بالتنسيق والشراكة مع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات" وهو كما يلي:

إقليم رام الله والبيرة:

-الاثنين الـ 24 من الجاري: التجمع على دوار المنارة س12

- الثلاثاء والأربعاء الـ 25 و26 من الجاري أيام تصعيد ضد الاحتلال

إقليم نابلس

-الثلاثاء 25 الجاري: ستنطلق مسيرة حاشدة ومنددة بمؤتمر البحرين من المجمع الشرقي وصولاً إلى ميدان الشهداء ترفع خلالها الأعلام السوداء والأعلام الفلسطينية، وستكون هناك كلمتين في المهرجان الخطابي رفضا لورشة المنامة وتأكيداً على الحق الفلسطيني في تجسيد الدولة والقدس العاصمة مع ضمان حق العودة والتعويض. وكل ذلك تحت شعار: لا لورشة المنامة وفلسطين ليست للمتاجرة.

-الجمعة 28 الجاري ستقام صلاة الجمعة على الأرض المهددة بالمصادرة في سالم وعزموط ودير الحطب، ثم تنطلق مسيرة غاضبة بالقرب من مستوطنة "الون موريه".

إقليم طوباس

-الاثنين 24 الجاري: مؤتمر شعبي في قاعة ذكريات الساعة العاشرة صباحا، ووقفة جماهيرية حاشدة أمام دوار الشهداء في مدينة طوباس الساعة الثانية عشر ظهرا.

-الثلاثاء 25 الجاري: مهرجان استقبال الأسير المحرر عمر سميح دراغمة وبعدها مهرجان رفض ورشة البحرين الخياني وصفقة القرن في ميدان الدولة في طوباس.

إقليم بيت لحم

-السبت 22 الجاري: وقفة ليلية أمام مخيم الدهيشة لفعاليات المخيم ومدينة الدوحة الساعة الثامنة مساء.

- الاثنين 24  الجاري وقفة ليلية لفعاليات بيت ساحور الساعة الثامنة مساء.

-الثلاثاء 25 الجاري مسيرة مركزية من دوار نيسان تجاه مدخل القدس ( القبة) الساعة 12

إقليم سلفيت :

-الاثنين 24 الجاري: مسيرة مركزية لمحافظة سلفيت، التجمع في شارع الداخلية "وسط البلد" الساعة 11:30 صباحاً.

أقاليم الخليل  

شمال الخليل/ الاثنين 24 الجاري: بلدة حلحول الساعة 12 ظهرا.

جنوب الخليل/ الثلاثاء 25 الجاري: التجمع في دورا مدرسة الرازي كافة الفعاليات والمؤسسات والنقابات كل بلباسه الساعة 12 ظهرا.

إقليم قلقيلية :

-الاثنين 24 الجاري: مسيرة س 12 ظهرا من ميدان الشهيد ابو علي اياد وتصعيد باقي الايام.

إقليم أريحا:

-الاثنين 24 الجاري: التجمع امام الإقليم الساعة السادسة ونصف مساء ثم الانطلاق الى مركز المدينة من اجل البدء في الفعاليات.

-الثلاثاء 25 الجاري: التجمع على دوار اريحا الساعة 12 ظهرا ثم انطلاق نحو الفعالية الرسمية في جمعية سيدات اريحا الساعة الواحدة ظهرا.

- الأربعاء 26 الجاري: يوم غضب في جميع القرى والمخيمات في محافظة اريحا.

اقليم طولكرم

-الاثنين 24 الجاري: مسيرة جماهيرية الساعة 12 ظهرا ميدان عبد الناصر.

اقليم جنين:

الاثنين 24 الجاري: التجمع قرب الجامع الكبير أمام السيباط الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

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