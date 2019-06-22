شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صيفية اليوم وغداً وحارة بدءً من منتصف الأسبوع

الطقس: أجواء صيفية اليوم وغداً وحارة بدءً من منتصف الأسبوع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.                                              
هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين خاصة يومي الاثنين والثلاثاء من:

1-    التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-18 29-18 32-20 بيت لحم 27-18 29-18 32-20
رام الله والبيرة 26-17 28-17 31-19 طولكرم 30-22 32-22 34-24
نابلس 28-19 30-19 33-21 قلقيلية 30-22 32-22 34-24
جنين 31-21 33-21 35-23 سلفيت 27-18 29-18 32-20
طوباس 31-21 33-21 35-23 روابي 28-19 30-19 33-21
الخليل 26-17 28-17 31-19 غزه 29-23 31-23 32-24
أريحا 37-24 39-24 42-26 خانيونس 29-23 31-23 32-24
الأغوار الشمالية 35-22 37-22 40-24 رفح 30-22 32-22 33-23

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