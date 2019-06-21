شؤون فلسطينية

خلال كلمته بحفل تخريج بيرزيت..أبو مويس: موحدون خلف الرئيس لإسقاط "صفقة القرن"

خلال كلمته بحفل تخريج بيرزيت..أبو مويس: موحدون خلف الرئيس لإسقاط "صفقة القرن"
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس اليوم بحفل تخريج الفوج 44 لجامعة بيرزيت، ممثلا عن الرئيس محمود عباس "أبو مازن".

وقال أبو مويس في كلمته: "الرئيس آمنا بنهجك وسرنا على دربك، ونعلن من جامعة بيرزيت، ان البئر بئرنا ، وان الزيت زيتنا، وبغصن الزيتون، سنهزم صفقات القرون".

ونقل وزير "التعليم العالي" تحيات الرئيس أبو مازن ومباركته للخريجين وعائلاتهم على هذا النجاح المتميز، الذي يضيف كوكبة شبابية ولبنة قوية في طريق بناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار أبو مويس إلى أنه "اذا أردت أن تٌعرّف جامعة بيرزيت فأجب على أربعة أسئلة.. رقم في التعلم والبحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في فلسطين ما هو؟، سياسيون واقتصاديون وعلماء وباحثون متميزون اسألهم من أين
تخرجوا؟، شخص ينتمي لجامعته ويفاخر بها بشكل غريب وعجيب اسأل عن اسم الجامعة؟، مندى كبير وعملاق عظيم في فلسطين قوامه الطلبة ومجلسهم المحترم يقوم على الرأي والرأي الآخر والوطنية الأصيلة أين يقع؟.. الجواب يكون جامعة بير زيت".

وأضاف: "رئيس الوزراء هو ابن جامعة بيرزيت، يقود فريقاً شعاره الانتقال من العلم الى التعليم، ومن الاحتياج الى الانتاج، يوصينا دائما العمل بروح الفريق الواحد وزارات ومؤسسات ومجتمع محلي، من أجل مستقبل أفضل".

وأردف وزير "التعليم العالي": "نحن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فمشوارنا طويلُ في نظر الضعفاء والمحبطين، وقصيرٌ في نظر الأقوياء والمتفائلين، سنخوض معركة الإصلاح والنهوض معاً ابتداءً من الحوكمة مروراً بالقوننة، وانتهاءً بالتطبيق والنتائج وإنا لقادرون بإذن الله".

واختتم كلمته: "رسالتي لكم أيها الخريجون لا يُظلم عالم وإن قتل، لأن العالم لا يموت، ولا يحبط مقدام وإن ظُلم، لأن المقدام لا يلين"، وأضاف قائلا "هنا جامعة بيرزيت، هنا فلسطين، هنا مصنع الرجال، ومصنع الماجدات الفلسطينيات، هنا التعلم والبحث العلمي، هنا فلسطين فوق الثرى وتحت الثرى، على أسرّة المشافي وخلف جدران الأسّرٍ أحياءٌ يرزقون صامدون وصابرون حتى النصر المبين".

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