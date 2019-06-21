دولي

شاهد.. رجل دين إسلامي يزور تل أبيب ويعانق جنوداً إسرائيليين

شاهد.. رجل دين إسلامي يزور تل أبيب ويعانق جنوداً إسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
زار رجل الدين الإسلامي الفرنسي، من أصل تونسي، حسن الشلغومي، تل أبيب، والتقى عدداً من المسؤولين الإسرائيليين.

وظهر الإمام في فيديو نشرته حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعانق عدداً من الجنود الإسرائيليين والمتحدث الرسمي باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، وضابط إسرائيلي آخر.

وقال الشلغومي في الفيديو: "إن اسرائيل لا تعادي المسلمين وأنها فقط تحارب الإرهابيين مثل (حزب الله) و(حماس) والحوثيين والنظام الإيراني، وأنها ستجلب الأمان والسلام للمنطقة وللمسلمين"، وفق زعمه.

كما دعا الشلغومي بالتوفيق والنصر للجيش الإسرائيلي، ليجيبه أدرعي "أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية"، وفق ما نقل موقع  قناة (i24NEWS) الإسرائيلية.

وأثارت زيارة الإمام التونسي المثير للجدل جدلاً بسبب حضوره وعناقه لعدد من الجنود الإسرائيليين أثناء زيارته لتل أبيب.

كما نشر حساب (إسرائيل بالعربية) الرسمي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صوراً من زيارة الإمام، وأشار إلى الزيارة قائلاً "إن كان الإسرائيليون يكرهون المسلمين لما كانوا يستقبلونهم" هذا ما يقوله رئيس الأئمة المسلمين في فرنسا حسن الشلغومي الذي يزور إسرائيل".

وأضاف: "هذه القوة لكم أن تكونوا ضد الشر الذي سيمس الدول العربية وخاصة نظام الشر الذي ينفق على الإجرام في حزب الله وحماس والحوثيين".

كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي يقول: "عندما تكون عظيماً يزداد الأشرار سعاراً، شكرًا للإمام حسن الشلغومي على الزيارة المثمرة إلى إسرائيل وفِي جيش الدفاع والكلام الرائع عن الحقيقة بعيدًا عن الشعارات الدعائية الزائفة التي يطلقها الإعلام المنحاز ومندوبيه".




وبحسب قناة (فرنسا 24) يحظى حسن الشلغومي بالاحترام لدى البعض بينما يمقته الكثيرون. وحسن الشلغومي هو إمام مدينة درانسي، نشر كتابا يشرح فيه أفكاره عن الإسلام المتسامح ودعوته إلى الحوار مع اليهود. 

ويواجه الشلغومي الانتقادات والهجمات المتكررة التي تتخذ أحيانا بعدا خطيرا. ولذلك يحظى بحماية بوليسية دائمة تراقب حركاته.

وقد ضمن الشلغومي مجمل أفكاره و"رسالته" في كتاب هو سلسلة مقابلات أجراها معه الصحافي الفرنسي ديفيد بوغاداس ويحمل عنوان "الإسلام والجمهورية… لنتحرك قبل فوات الأوان".

 

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