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حبس رجل أعمال جزائري في تحقيق متعلق بالفساد

حبس رجل أعمال جزائري في تحقيق متعلق بالفساد
مسيرات في الجزائر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
بدأت محكمة جزائرية بحبس رجل الأعمال حسن عرباوي في تحقيق متعلق بالفساد، وفق ما أفادت (الإذاعة الرسمية). 

وذكرت الإذاعة أن محكمة أول درجة في الجزائر أصدرت أمرا باحتجاز عرباوي ورئيس البنك الوطني الجزائري واثنين من المسؤولين في وزارة الصناعة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وعرباوي هو مدير شركة جلوبال جروب الخاصة، التي تدير مصنعا لتجميع السيارات في شرق الجزائر في إطار مشروع مشترك مع كيا موتورز الكورية الجنوبية.

وقالت الإذاعة إن المحكمة أحالت في وقت متأخر يوم الخميس رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى النائب العام للتحقيق معهم بشأن تورطهم في القضية نفسها.

وقالت الإذاعة: إنه يجري التحقيق مع السبعة لاتهامهم بتبديد أموال عامة والحصول على امتيازات بشكل غير قانوني وغسل الأموال.

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