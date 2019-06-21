دولي

الاتحاد الأوروبي: لا نرى حاجة للتدخل في أزمة التوتر مع إيران

الاتحاد الأوروبي: لا نرى حاجة للتدخل في أزمة التوتر مع إيران
المجلس الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك يوم الجمعة بعد قمة للاتحاد: إن زعماء التكتل يشعرون بقلق بالغ بشأن التوترات بين إيران والولايات المتحدة في الخليج لكنهم لا يرون سببا للتدخل ببيان خاص من جانبهم.

وقال توسك في مؤتمر صحفي: "بالطبع نتابع الموقف عن كثب ويساورنا قلق شديد إزاء التطورات بمنطقة الخليج لكن بصورة عملية لا يوجد سبب لتحضير بيان أوروبي خاص. أعتقد أن موقفنا مسؤول جدا"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وبعد أسابيع من التوتر المتصاعد في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في منطقة الخليج، قالت إيران يوم الخميس: إنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ سطح/جو.

ونقلت (رويترز) عن مسؤولون إيرانيين يوم الجمعة: إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذرها فيها من أن هجوم الولايات المتحدة عليها بات وشيكاً لكنه يقول إنه لا يريد حرباً وإنما إجراء محادثات بشأن مجموعة من القضايا.

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