شاهد.. مئات الأردنيين يطالبون حكومتهم بمقاطعة ورشة "المنامة"





وطالب المتظاهرون الحكومة الأردنية بمقاطعة مؤتمر اقتصادي متصل بالخطة يعقد في البحرين الأسبوع المقبل.



وهتف المحتجون الذين خرجوا من المسجد الحسيني في وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة وبينهم أعضاء قياديون في جبهة العمل الإسلامي التي نظمت المسيرة "يا ترامب يا ترامب ارحل عنا الأردن صامد وما راح يركع"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وردد المحتجون هتافات ضد مشاركة الأردن في ورشة العمل التي ستعقد في البحرين يوم الثلاثاء المقبل والتي تصفها واشنطن بأنها استهلال لخطة السلام التي طال تأجيل الكشف عنها.



وهتف المحتجون الغاضبون الذين جمعوا بين الشعارات الموالية للإسلاميين والانتقادات المناوئة للغرب "لا للتطبيع مع إسرائيل.. يسقط يسقط مؤتمر البحرين".







ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "تسقط ورشة البحرين" بينما وقف مئات من قوات الشرطة في مكان قريب وأغلقوا شارعاً رئيسياً. ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "تسقط ورشة البحرين" بينما وقف مئات من قوات الشرطة في مكان قريب وأغلقوا شارعاً رئيسياً.

في قلب وسط المدينة.







رام الله - دنيا الوطننظّم مئات الأردنيين اليوم الجمعة، مسيرة في العاصمة عمان، احتجاجاً على خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).