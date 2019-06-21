حريق يلتهم 20 دونماً مزروعة بالقمح و20 شجرة زيتون في جنين

رام الله - دنيا الوطنخمدت طواقم الدفاع المدني حريقا التهم 20 دونماً مزروعة بالقمح، و20 شجرة زيتون في أراضٍ على شارع الناصرة شمال محافظة جنين، مساء اليوم الجمعة.وأوضح الدفاع المدني، أن طواقم مركز جنين وبمساندة من طاقم مركز مرج ابن عامر، أخمدت الحريق ومنعت امتداده للأراضي الزراعية المجاورة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).