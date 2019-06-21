ترامب: "الصواريخ الباليستية" يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن قضية الصواريخ الباليستية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران.
وأضاف في تصريحات لقناة (إن بي سي): أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.
وكان ترامب: قال إن عقوبات جديدة تم فرضها على إيران، مشيراً إلى أنه ليس متعجلاً بشأن التعامل مع ملفها.
وأكد في تغريدات عبر (تويتر): أن إيران أسقطت طائرة مسيرة غير مأهولة يوم الاثنين، كانت تحلق فوق المياه الدولية.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن قضية الصواريخ الباليستية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران.
وأضاف في تصريحات لقناة (إن بي سي): أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.
وكان ترامب: قال إن عقوبات جديدة تم فرضها على إيران، مشيراً إلى أنه ليس متعجلاً بشأن التعامل مع ملفها.
وأكد في تغريدات عبر (تويتر): أن إيران أسقطت طائرة مسيرة غير مأهولة يوم الاثنين، كانت تحلق فوق المياه الدولية.
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