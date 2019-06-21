دولي

ترامب: "الصواريخ الباليستية" يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران

ترامب: "الصواريخ الباليستية" يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن قضية الصواريخ الباليستية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران.

وأضاف في تصريحات لقناة (إن بي سي): أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.

وكان ترامب: قال إن عقوبات جديدة تم فرضها على إيران، مشيراً إلى أنه ليس متعجلاً بشأن التعامل مع ملفها.

وأكد في تغريدات عبر (تويتر): أن إيران أسقطت طائرة مسيرة غير مأهولة يوم الاثنين، كانت تحلق فوق المياه الدولية.

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