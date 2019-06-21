الاحتلال يقتحم مدرسة دار الأيتام في القدس القديمة ويمنع فعالية لاتحاد الكتاب

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مدرسة دار الأيتام الصناعية الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومنعت تنفيذ مهرجان شعري برعاية اتحاد الكتاب الفلسطينيين.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إنه كان مقررا تنظيم مهرجان للشعر في المدرسة تحت عنوان "لا للحرب نعم للسلام"، دُعي اليه مجموعة من الشعراء الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.وأشارت إلى أن الاحتلال اقتحم المدرسة قبل بدء الفعالية بدقائق وسلم المنظمين قراراً موقعا باسم وزير داخلية الاحتلال جلعاد أردان بمنع الفعالية بحجة تنظيمها من قبل السلطة الفلسطينية.