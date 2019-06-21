عربي

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن الاستقرار بالشرق الأوسط

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن الاستقرار بالشرق الأوسط
محمد بن سلمان ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض: إن الرئيس دونالد ترامب تحدث يوم الجمعة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

ووفق وكالة (رويترز) للأنباء فإن المحادثة عبر الهاتف كانت، بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط، بعد أن تسبب التوتر مع إيران في زيادة أسعار الخام.

وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية. كما ناقشا أيضا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني".

أخبار ذات صلة

شاهد.. مئات الأردنيين يطالبون حكومتهم بمقاطعة ورشة &#34;المنامة&#34;

شاهد.. مئات الأردنيين يطالبون حكومتهم بمقاطعة ورشة "المنامة"

بكري يكشف عن آخر ما قاله محمد مرسي قبل وفاته بدقائق

بكري يكشف عن آخر ما قاله محمد مرسي قبل وفاته بدقائق

واعظ تونسي يعانق جنوداً إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

واعظ تونسي يعانق جنوداً إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

دمشق تسلم عنصري أمن لبنانيين أوقفهما الجيش السوري لطلال أرسلان

دمشق تسلم عنصري أمن لبنانيين أوقفهما الجيش السوري لطلال أرسلان

استثمار قطري جديد في تركيا

استثمار قطري جديد في تركيا

دعوات لمسيرات حاشدة في المغرب رفضاً لصفقة القرن

دعوات لمسيرات حاشدة في المغرب رفضاً لصفقة القرن

أول تعقيب من السعودية بعد الغاء الضربة الأمريكية ضد ايران

أول تعقيب من السعودية بعد الغاء الضربة الأمريكية ضد ايران

هل يضحي الجيش الجزائري بحكومة بدوي؟

هل يضحي الجيش الجزائري بحكومة بدوي؟

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

حريق يلتهم 20 دونماً مزروعة بالقمح و20 شجرة زيتون في جنين

حريق يلتهم 20 دونماً مزروعة بالقمح و20 شجرة زيتون في جنين

الاحتلال يقتحم مدرسة دار الأيتام في القدس القديمة ويمنع فعالية لاتحاد الكتاب

الاحتلال يقتحم مدرسة دار الأيتام في القدس القديمة ويمنع فعالية لاتحاد الكتاب

بحر: فلسطين ليست قضية مالية وانما قضية تحرير أرض

بحر: فلسطين ليست قضية مالية وانما قضية تحرير أرض

إصابات بالاختناق في قمع الاحتلال لمسيرات سلمية بنعلين وكفر قدوم

إصابات بالاختناق في قمع الاحتلال لمسيرات سلمية بنعلين وكفر قدوم

أبو مويس: نعمل على استكمال إقرار نظام الجامعات الحكومية

أبو مويس: نعمل على استكمال إقرار نظام الجامعات الحكومية

جمعية المستهلك تحذر من منع المنتجات الفلسطينية من التسويق في القدس

جمعية المستهلك تحذر من منع المنتجات الفلسطينية من التسويق في القدس

الاحتلال يمهل الأهالي في صور باهر شهرا لهدم مئة شقة

الاحتلال يمهل الأهالي في صور باهر شهرا لهدم مئة شقة

وقفة في منطقة برك سليمان تنديدا باقتحامات المستوطنين لها

وقفة في منطقة برك سليمان تنديدا باقتحامات المستوطنين لها

منوعات

عادل كرم في المستشفى ووضعه صعب

عادل كرم في المستشفى ووضعه صعب

شقيقة هيفاء وهبي تكشف زواجها من مسئول لبناني كبير

شقيقة هيفاء وهبي تكشف زواجها من مسئول لبناني كبير

بعد ما فعلته.. ريهام سعيد تفتح النار على ياسمين صبري: عديمة الأخلاق

بعد ما فعلته.. ريهام سعيد تفتح النار على ياسمين صبري: عديمة الأخلاق

خادمة فيفي عبده الفلبينية تسرقها

خادمة فيفي عبده الفلبينية تسرقها

إعادة محاكمة الفنانة غادة إبراهيم في قضية &#34;تسهيل الدعارة&#34;

إعادة محاكمة الفنانة غادة إبراهيم في قضية "تسهيل الدعارة"

فنان شهير متهم بالاغتصاب يشتري صمت ضحيته بالمال

فنان شهير متهم بالاغتصاب يشتري صمت ضحيته بالمال

أحمد السقا ينفعل على صحفي استفزّه بهذا السؤال

أحمد السقا ينفعل على صحفي استفزّه بهذا السؤال

حكيم يعتذر للمغرب عن &#34;خطأ&#34; في أغنية افتتاح كأس أفريقيا

حكيم يعتذر للمغرب عن "خطأ" في أغنية افتتاح كأس أفريقيا

لماذا بكى رابح صقر بحرقة أمام جمهوره في السعودية؟

لماذا بكى رابح صقر بحرقة أمام جمهوره في السعودية؟

ديما بياعة تثير الجدل مجددًا بالدفاع عن المثليين جنسياً

ديما بياعة تثير الجدل مجددًا بالدفاع عن المثليين جنسياً

عربي

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن الاستقرار بالشرق الأوسط

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن الاستقرار بالشرق الأوسط

بكري يكشف عن آخر ما قاله محمد مرسي قبل وفاته بدقائق

بكري يكشف عن آخر ما قاله محمد مرسي قبل وفاته بدقائق

دمشق تسلم عنصري أمن لبنانيين أوقفهما الجيش السوري لطلال أرسلان

دمشق تسلم عنصري أمن لبنانيين أوقفهما الجيش السوري لطلال أرسلان

استثمار قطري جديد في تركيا

استثمار قطري جديد في تركيا