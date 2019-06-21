البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن الاستقرار بالشرق الأوسط





ووفق وكالة (رويترز) للأنباء فإن المحادثة عبر الهاتف كانت، بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط، بعد أن تسبب التوتر مع إيران في زيادة أسعار الخام.



وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية. كما ناقشا أيضا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني".



رام الله - دنيا الوطنقال البيت الأبيض: إن الرئيس دونالد ترامب تحدث يوم الجمعة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.