البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن الاستقرار بالشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض: إن الرئيس دونالد ترامب تحدث يوم الجمعة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.
قال البيت الأبيض: إن الرئيس دونالد ترامب تحدث يوم الجمعة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.
ووفق وكالة (رويترز) للأنباء فإن المحادثة عبر الهاتف كانت، بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط، بعد أن تسبب التوتر مع إيران في زيادة أسعار الخام.
وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية. كما ناقشا أيضا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني".
وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية. كما ناقشا أيضا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني".
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