شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة: مؤتمر وطني وإضراب شامل بالقطاع الثلاثاء رفضاً لـ"ورشة البحرين"

هيئة مسيرات العودة: مؤتمر وطني وإضراب شامل بالقطاع الثلاثاء رفضاً لـ"ورشة البحرين"
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: إن قطاع غزة سيشهد يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمراً وطنيا وإضراباً شاملاً، وذلك رفضاً لورشة المنامة الاقتصادية التي ستنعقد في نفس اليوم بالعاصمة البحرينية.

وترعى الولايات المتحدة الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ورشة في العاصمة المنامة، لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، وسط رفض فلسطيني واسع.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بختام فعاليات جمعة "الأرض مش للبيع": إن "فلسطين ليست للبيع ومقدساتنا وقف مقدس لا تنازل عنه ولو بمليارات الدولارات".

وأضافت هيئة مسيرات العودة: أن الإدارة الأمريكية تريد أن تنفذ مشروع التصفية بأيدي وأموال عربية، مؤكدة أن مسيرات العودة وكسر الحصار تواجه كل مخططات تصفية القضية.

وأكدت هيئة مسيرات العودة، أن الحصار على شعبنا وتقطيع أوصال الضفة وتهويد القدس تمهيد لـ (صفقة القرن).

كما أكدت استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية لحماية ثوابتنا، مشيرة إلى أن "سياسة التجويع لن تغير من مواقف الأحرار والشرفاء".

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