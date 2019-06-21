حكومة الاحتلال تقرر منع فعالية للسلطة الفلسطينية في القدس

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، منع فعالية برعاية السلطة الفلسطينية، في مدينة القدس.



وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان وقع أمراً لمنع عقد تجمع تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين".





وأضافت أن التجمع كان سيعقد اليوم في البلدة القديمة بالقدس برعاية وتمويل من السلطة الفلسطينية، وكان من المفترض أن يتم بالتوازي مع أحداث مماثلة في رام الله ونابلس.



رام الله - دنيا الوطن