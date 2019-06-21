واشنطن تطلب عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن دبلوماسيين قولهم اليوم الجمعة: إن واشنطن طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران.ووفق لما ذكرته قناة (الجزيرة) القطرية، فإن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين.وعرض التلفزيون الإيراني يوم الجمعة، ما قال إنها أجزاء من طائرة أمريكية عسكرية مسيرة أسقطتها طهران.وقال أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني خلال البرنامج: إن الحطام دليل على أن الطائرة الأمريكية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري.من جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن عقوبات جديدة تم فرضها على إيران، مشيراً إلى أنه ليس متعجلاً بشأن التعامل مع ملفها.وأكد أن إيران أسقطت طائرة مسيرة غير مأهولة يوم الاثنين، كانت تحلق فوق المياه الدولية.