قيادي بـ"حماس": لولا المقاومة ومسيرات العودة لفكّر الاحتلال باستهداف عواصم عربية





وتوافد مئات المواطنين اليوم في جمعة "الأرض مش للبيع"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.





رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان: إنه "لولا المقاومة ومسيرات العودة لفكّر الاحتلال باستهداف عواصم عربية".وأضاف في كلمته خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق القطاع: أن (صفقة القرن) تستهدف أمتنا العربية والإسلامية، مشيراً إلى أنه يجب دعم الشعب الفلسطيني لأنه يدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية.وشدّد رضوان على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.