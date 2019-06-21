شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق في قمع الاحتلال لمسيرات سلمية بنعلين وكفر قدوم

إصابات بالاختناق في قمع الاحتلال لمسيرات سلمية بنعلين وكفر قدوم
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوهضة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما ادى الى اصابة عدد منهم بالاختناق.

وأكد المشاركون في المسيرة التي انطلقت إحياء ليوم اللاجئ العالمي، تمسكهم بالثوابت الوطنية وعلى رأسها حق العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني وردّدوا الهتافات المنددة بالاحتلال، والداعية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف قضيتنا الوطنية.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي خرجت اليوم رفضا لـ(صفقة القرن) و"ورشة البحرين".

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بينهم صحفيون أجانب.

وأوضح شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح عدة منازل لاستخدامها من قبل قناصتهم، مشيرا إلى أن المشاركين في المسيرة رددوا الشعارات والهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية ردا على المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

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