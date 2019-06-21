ترامب: لست متعجلا في التعامل مع إيران وأوقفت الضربات العسكرية ضدها لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن عقوبات جديدة تم فرضها على إيران، مشيراً إلى أنه ليس متعجلاً بشأن التعامل مع ملفها.وأكد أن إيران أسقطت طائرة مسيرة غير مأهولة يوم الاثنين، كانت تحلق فوق المياه الدولية.وأضاف في تصريحات له اليوم الجمعة: أنه أوقف الضربات العسكرية ضد إيران، "بعد أن قيل له إن مدنيين سيقتلون فيها"، كما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية عبر (تويتر)، مشيراً إلى أن الضربة العسكرية كانت ستستهدف ثلاثة مواقع.