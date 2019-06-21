أبو مويس: نعمل على استكمال إقرار نظام الجامعات الحكومية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس أن هناك عملاً حثيث، لاستكمال إقرار نظام الجامعات الحكومية في أقرب وقت ممكن.جاء ذلك خلال كلمة الوزير أبو مويس في حفل تخريج الفوج الرابع والثمانون "فوج الأمل والتحدي" بجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، ممثلا عن الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، أمس الخميس.ونقل وزير "التعليم العالي" تحيات الرئيس و مباركته للخرجين وعائلاتهم وللكل الفلسطيني بهذا النجاح المتميز، الذي يضيف كوكبة شبابية جديدة على طريق بناء الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.وأضاف: "بقيادة رئيسنا الحكيم وتوجيهات رئيس الوزراء الأمين، فإن التاريخ سيسجل صمودكم أمام هذه الحرب الاقتصادية الشرسة، التي تشن علينا، ورسالتنا إلى العالم كله ان فلسطين ستبقى خضراء بكرمها وتاريخها وماضيها العريق وحاضرها، وأن هذا الصرح العلمي خير برهان، ولد في ظل الانتداب البريطاني كمدرسة زراعية، وهب الكرميون لتأسيسها حفاظا على الهوية الوطنية والقومية، وتطور في العهدالأردني، وانتهى كجامعة فلسطينية تقنية يشار اليها بالبنان".واختتم أبو مويس كلمته "أقف هنا في جامعة فلسطين التقنية خضوري مفتخرا، لأن هذه الجامعة تحمل كل معاني الريادة، والإبداع، والتنمية المستدامة، ولا سيما أنها تتميز بعلومها التقنية، وأساتذتها وخريجيها وطلابها ومجلسهم، وأضحت هذهالجامعة مصنعا للرجال وللفلسطينيات الماجدات ومنبعا للتميز والبحث العلمي".