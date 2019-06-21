الاعلام الاسرائيلي يزعم: عناصر من الشرطة الفلسطينية يطلقون النار على متنزهين اسرائيليين بالمنطقة C
رام الله - دنيا الوطن
زعمت القناة 13 الاسرائيلية ان عناصر من الشرطة الفلسطينية أطلقوا النار على متنزهين إسرائيليين وطاردوهم وحاولوا اعتقالهم في المنطقة C.
زعمت القناة 13 الاسرائيلية ان عناصر من الشرطة الفلسطينية أطلقوا النار على متنزهين إسرائيليين وطاردوهم وحاولوا اعتقالهم في المنطقة C.
وقال رئيس مجلس شمرون الإقليمي،يوسي داجان رد على الحادث قائلاً: "لقد أثبت رجال الشرطة الفلسطينية أنهم" إرهابيون" يرتدون الزي العسكري"، هذا تصعيد خطير في جرأة ووقاحة السلطة الفلسطينية.
وتابع داجان أدعو الجيش إلى تقديم الشرطة إلى العدالة وضمان عدم تكرار ذلك.
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