الاعلام الاسرائيلي يزعم: عناصر من الشرطة الفلسطينية يطلقون النار على متنزهين اسرائيليين بالمنطقة C





وقال رئيس مجلس شمرون الإقليمي،يوسي داجان رد على الحادث قائلاً: "لقد أثبت رجال الشرطة الفلسطينية أنهم" إرهابيون" يرتدون الزي العسكري"، هذا تصعيد خطير في جرأة ووقاحة السلطة الفلسطينية.





وتابع داجان أدعو الجيش إلى تقديم الشرطة إلى العدالة وضمان عدم تكرار ذلك.





رام الله - دنيا الوطنزعمت القناة 13 الاسرائيلية ان عناصر من الشرطة الفلسطينية أطلقوا النار على متنزهين إسرائيليين وطاردوهم وحاولوا اعتقالهم في المنطقة C.