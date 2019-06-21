شؤون فلسطينية

جمعية المستهلك تحذر من منع المنتجات الفلسطينية من التسويق في القدس

جمعية المستهلك تحذر من منع المنتجات الفلسطينية من التسويق في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة الوقوف بحزم ضد الإجراءات الإسرائيلية القاضية بتكرار منع منتجات الحليب والالبان والمرتديلا من التسويق في سوق القدس المحتلة من خلال ورقة ثبتت على شباك استقبال المنتجات للفحص تخص وزارة الصحة الإسرائيلية، الامر الذي يؤشر الى إمكانية استمرار هذا الاجراء بين كل فترة وأخرى لأغراض الضغط الاقتصادي وعزل سوق القدس المحتلة عن بقية السوق الفلسطيني.

وأوردت الجمعية في بيانها الصحافي انها اجرت تواصل مع وزير الاقتصاد الوطني ومع وزارة الزراعة واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية من أجل تثبيت حقنا بالتعامل بالمثل من خلال منع المنتجات الإسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني والإصرار على شركات منتجات الالبان الفلسطينية والمرتديلا كافة دون استثناء من التسويق في القدس المحتلة والذي يعتبر سوقا فلسطينيا، واستمرار حرمان بعض الشركات الفلسطينية من التسويق يحمل مؤشر خطير يجب أن يعالج، واستمرار منع الادوية الفلسطينية من التسويق في سوق القدس المحتلة.

وأكدت الجمعية في بيانها الصحافي "أن الحكومة الفلسطينية تمتلك آليات التعامل مع هذا القرار بصورة تضع حد نهائي له بحيث لا يتكرر سواء من خلال المنع بالمثل أو اخضاع كافة المنتجات الإسرائيلية والتي ندعو لمقاطعتها الى فحص مثل الفحص الذي تخضع له منتجاتنا ليتاح لها التسويق في القدس المحلة وبذات الرسوم التي تدفعها شركاتنا على كل فحص، ونرى أهمية التمسك بنتائج هذه الفحوص لتشكل عائقا غير جمركي يعيق هذه المنتجات من حرية التسويق كام يضع الاحتلال عوائق تجارية".

وذكرت الجمعية أنها تواصلت مع منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح من أجل تصليب الموقف الفلسطيني باتجاه دعم وتشجيع المنتجات خصوصا في يوم تشجيع المنتج الفلسطيني الذي اقر يوم 1/11 من كل عام.

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