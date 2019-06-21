شؤون فلسطينية

وقفة في منطقة برك سليمان تنديدا باقتحامات المستوطنين لها

وقفة في منطقة برك سليمان تنديدا باقتحامات المستوطنين لها
رام الله - دنيا الوطن
شارك عشرات المواطنين يتقدمهم محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الجمعة، في وقفة تنديدا باقتحامات المستوطنين المتكررة لمنطقة برك سليمان السياحية.

وجاءت الوقفة التي أقيمت في منطقة البركة الثالثة، بدعوة من المؤسسات الرسمية والشعبية والأطر الوطنية والمجالس البلدية والقروية بالمحافظة، اطلع خلالها المشاركون على الأهمية التاريخية للبرك، وما تمثله من أهمية في إنعاش الحركة السياحية .

وقال المحافظ حميد "إن فعالية اليوم تأتي ضمن برنامج اتفقت عليه كل الفصائل الوطنية، وضاحية البرك، واللجنة الرسمية للتطوير، بهدف مواجهة اعتداءات المستوطنين، فمنطقة البرك محمية بالمواطنين والجماهير والفصائل والقانون والتاريخ والآثار، ولا يجوز المساس بها ."

وأضاف: "نريد اليوم فتح هذه الأماكن والحدائق للجمهور وتغيير وجهة نظر المواطن الخاطئة أنها مغلقة أمامهم، بل هي مفتوحة كل يوم جمعة دون رسوم، ونحن نحرص على تواجد المواطنين فيها".

وأكد المحافظ أن "الرسالة اليوم هي التأكيد على أن هذه المنطقة لنا، وهي مفتوحة أمام المواطنين، وأن الاحتلال لن يستطع النيل منها وتنفيذ مخططاته" .

بدوره، قال مدير عام قصر المؤتمرات وبرك سليمان جورج بسوس، "نريد اليوم أن نوصل رسالة مفادها أن البركة الثالثة التي تتعرض لاقتحامات من قبل المستوطنين مفتوحة أمام الجماهير والجميع مدعو للحفاظ عليها، والتواجد فيها يساهم بحمايتها"، مؤكدا أن أعمال الترميم والتطوير ستتواصل رغم معيقات الاحتلال.

من جانبه، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد اللحام إن "منطقة برك سليمان مسؤولية تقع على كاهل الجميع لمواجهة مخططات الاحتلال، وأن هناك دعوة لتضافر الجهود للمحافظة عليها".

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