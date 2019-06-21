وكالة تسنيم: لا يوجد رسالة من ترامب إلى ايران عبر عمان

رام الله - دنيا الوطننفى مصدر مطلع، مزاعم رويترز حول ارسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى ايران عبر سلطنة عمان.وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء بأن مصدراً مطلعاً قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الايرانية ان الخبر الذي نشرته رويترز حول ارسال رسالة ومضمون تلك الرسالة كذب تماماً.وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين ايرانييين لم تسمهم ان ترامب ارسل رسالة الى ايران عبر عمان تتعلق بمعارضته أي حرب مع ايران ودعوته الى اجراء مفاوضات مع طهران حول مختلف القضايا.