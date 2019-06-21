بكري يكشف عن آخر ما قاله محمد مرسي قبل وفاته بدقائق

كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، عن آخر ما قاله محمد مرسي قبل وفاته بدقائق، قائلًا إنه كانت هناك جلسة لمرافعة الدفاع في قضية التخابر مع حماس.وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء أمس الخميس، أن محمد مرسي طلب أن يتحدث بعد انتهاء الدفاع من مرافعته، مشيرًا إلى أن محمد مرسي تحدث لدقائق معدودة.وأوضح أن محمد مرسي بدأ بحديث سابق عن عدم اختصاص المحكمة بالنظر للدعوة، وأكد أنه لديه أسرار كثيرة لصالح الدولة ويريد أن يقولها في جلسة مغلقة، مما جعل زملائه يندهشون، ولكن رئيس المحكمة أكد أن الجلسة علنية ولا يجوز مخالفة القانون، وأنه من صالحه أن يتحدث علنيًا، ولكن محمد مرسي أكد أنه لن يقول دفاعه إلا في جلسة سرية، ورفض التحدث ووجه الشكر للمحكمة على سعة صدرها وجلس في مكانه، وتم تأجيل الجلسة.وتابع أنه بعد رفع الجلسة بـ3 دقائق سقط محمد مرسي بين المتهمين، وتم نقل مرسي إلى سيارة الإسعاف بعد دقيقتين ولكنه توفى قبل وصوله للمستشفى.