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شؤون فلسطينية

تجريف استيطاني لأراضي واد عبد الرحمن بسلفيت دون إخطار

تجريف استيطاني لأراضي واد عبد الرحمن بسلفيت دون إخطار
رام الله - دنيا الوطن
واصلت جرافات تتبع مستوطنين من مستوطنة "اريئيل" شمال سلفيت صباح اليوم تجريف أراضي مزارعين من سلفيت تقع بمحاذاة واد عبد الرحمن، دون إخطار المزارعين.

وقال المزارع خالد أبو عفانة إن التجريف طال عشرات الدونمات من أراضي خلف الجدار، وأن التجريف طال أراضي زراعية ورعوية.

 وأوضحت مصادر من بلدية سلفيت أن أعمال التجريف هي لبناء وحدات وشقق وشق طرق وبنى تحتية لصالح المستوطنة.

وأضافت المصادر أن عدة آليات تقوم بفتح الطرق وتهيئة التربة وحفر أساسات للبنايات والشقق الاستيطانية.

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