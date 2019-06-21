دولي

ايران: كان بإمكاننا اسقاط طائرة أمريكية رافقت الطائرة المسيرة

ايران: كان بإمكاننا اسقاط طائرة أمريكية رافقت الطائرة المسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد قائد قوات الجو –فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، اليوم الجمعة، ان ايران كان بإمكانها اسقاط طائرة أمريكية رافقت الطائرة المسيرة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد امير علي حاجي زادة أشار في تصريح على هامش الكشف عن حطام طائرة التجسس الأمريكية التي اسقطتها منظومة "سوم خرداد" يوم امس الخميس، "كان برفقة الطائرة الامريكية المسيرة طائرة من طراز p8 أيضاً وكان على متنها 35 شخصاً".

ونوه العميد حاجي زادة إلى ان هذه الطائرة انتهكت حدودنا الجوية ايضاً وكان بإمكاننا استهدافها لكن لم نفعل هذا الامر لأن هدفنا من اسقاط الطائرة المسيرة الامريكية كان توجيه تحذير للقوات الامريكية.

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