عاجل

  • الكرملين: بوتن يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي التصعيد في منطقة الخليج

شؤون فلسطينية

عريقات يدعو بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة الاستيطان الاستعماري

عريقات يدعو بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة الاستيطان الاستعماري
رام الله - دنيا الوطن
 شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات أن تحقيق رؤية حل الدولتين وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير هو الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة، يزدهر به الاقتصاد في ظل سيادة كاملة لدولة فلسطين، مؤكداً أن فلسطين بعاصمتها القدس ليست للبيع وأن إجراءات الإدارة الأمريكية وفرضها سياسة الإملاءات وفرض الحلول بالأمر الواقع والقوة لن تُخضع شعبنا للإبتزاز أو المساومة على حقوقه الوطنية المشروعة.

جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه عريقات في جامعة "أكسفورد" في سياق أعمال اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة المتحدة، والتي يرافقه في جميع جولاتها سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة د.حسام زملط.

وبحضور لفيف من الدبلوماسيين والأكاديميين في مدينة أكسفورد، استعرض عريقات في كلمته -التي اختارته جامعة أكسفورد لإلقائها في الخطاب السنوي لاختتام العام الدراسي (جورج أنطونيوس)- المواقف الأحادية وغير القانونية لإدارة ترامب، وحملات التحريض ضد الشعب والقيادة الفلسطينية وسلسلة العقوبات التي تفرضها عليه، بما في ذلك وقف المساعدات عن الشعب الفلسطيني وعن وكالة "الأونروا" في الوقت الذي تدعو فيه إلى عقد ورشة اقتصادية لمناقشة الإزدهار الفلسطيني في المنامة، معتبراً أن هذه الاجراءات تتناقض بشكل فاضح مع إدعاءات الادارة الامريكية ومساعيها الزائفة لتحسين مستوى معيشة الشعب الفلسطيني عبر عقد مؤتمرات وورشات عمل إقليمية تقاطعها القيادة الفلسطينية ورجال الأعمال الفلسطينيين.

وجدد الموقف الفلسطيني الثابت في رفض الحلول المجتزأة والاقتصادية التي يرّوج لها الطرفان الإسرائيلي والأمريكي، وشدد على إصرار الشعب الفلسطيني وقيادته على السعي نحو السلام وحل الصراعات بالطرق السلمية وبمبادئ القانون والشرعية الدولية.

وحذر عريقات في ختام كلمته من أن انعدام الأمل سيؤدي الى مزيد من اليأس الذي سيدفع إلى دائرة لا تنتهي من العنف المقيت. وقال: "يوجد إجماع دولي على حل الدولتين ولا يتطلب الأمر فرض ضغوطات على الطرف الضعيف، بل إلزام سلطة الاحتلال بمبادئ القانون الدولي".

وفي نفس السياق، أجرى عريقات محادثات سياسية مع  كلٍ من توم توغندات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني وجو سوينسون عضوة البرلمان البريطاني عن حزب الديمقراطيين الأحرار والمرشحة لزعامة الحزب، استمع خلالها الأطراف إلى الأوضاع السياسية المتدهورة في فلسطين بسبب الممارسات الإسرائيلية والانقلاب الذي تقوده الادارة الامريكية على الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لحل الصراع. وشرح فيها موقف القيادة الفلسطينية الساعي لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالاستناد إلى رؤية حل الدولتين، والرفض القاطع لأية محاولات تتجاوز القيادة الفلسطينية الشرعية من خلال لقاءات مثل مؤتمر المنامة.

ودعا عريقات حكومة بريطانيا والمسؤولين إلى الاعتراف بدولة فلسطين حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومقاطعة منتجات المستوطنات الاستعمارية، والدفع بإصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاستيطان الاستعماري.

بدورها أكدت سوينسون وقوف حزبها مع الحقوق الشرعية الفلسطينية، مؤكدة على مواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني داخل وخارج البرلمان البريطاني.

من الجدير بالذكر أن عريقات أجرى مقابلات صحفية متعددة مع وسائل الإعلام البريطانية المرئية والمسموعة وكذلك مع وسائل إعلام عربية وفلسطينية شرح فيها الموقف الفلسطيني من تعنت الادارة الامريكية، واستراتيجية القيادة الفلسطينية في بناء علاقات وطيدة مع المملكة المتحدة ودول العالم، والخطوات المستقبلية. وأوضح في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مساعي الإدارة الامريكية "لتحويل الحقوق الفلسطينية الى حاجات إنسانية" كجزء من محاولة طمس الهوية الفلسطينية والحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وهذا ما يرفضه شعبنا وقيادته، معرباً عن ثقته بفشل جميع المحاولات وسقوطها كما سقطت غيرها.

أخبار ذات صلة

وقفة في منطقة برك سليمان تنديدا باقتحامات المستوطنين لها

وقفة في منطقة برك سليمان تنديدا باقتحامات المستوطنين لها

تجريف استيطاني لأراضي واد عبد الرحمن بسلفيت دون إخطار

تجريف استيطاني لأراضي واد عبد الرحمن بسلفيت دون إخطار

شعث: فعاليات واسعة لجالياتنا في العالم رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن

شعث: فعاليات واسعة لجالياتنا في العالم رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن

غرينبلات مهاجماً السلطة: تطلب الأموال من الدول العربية ولا تأتي لورشة لتحسين اقتصادها

غرينبلات مهاجماً السلطة: تطلب الأموال من الدول العربية ولا تأتي لورشة لتحسين اقتصادها

حماس: شعبنا يمتلك من القوة ما يؤهله لإفشال كل مشاريع تصفية قضيته العادلة

حماس: شعبنا يمتلك من القوة ما يؤهله لإفشال كل مشاريع تصفية قضيته العادلة

المدلل: ندعو النظام الحاكم بالبحرين للتراجع عن ورشة المنامة

المدلل: ندعو النظام الحاكم بالبحرين للتراجع عن ورشة المنامة

إصابة سيدة وطفلة بحادث سير جنوب قطاع غزة

إصابة سيدة وطفلة بحادث سير جنوب قطاع غزة

الاحتلال يمنع المحامين من زيارة الأسير جعفر عز الدين

الاحتلال يمنع المحامين من زيارة الأسير جعفر عز الدين

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

تجريف استيطاني لأراضي واد عبد الرحمن بسلفيت دون إخطار

تجريف استيطاني لأراضي واد عبد الرحمن بسلفيت دون إخطار

عريقات يدعو بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة الاستيطان الاستعماري

عريقات يدعو بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة الاستيطان الاستعماري

شعث: فعاليات واسعة لجالياتنا في العالم رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن

شعث: فعاليات واسعة لجالياتنا في العالم رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن

إصابة سيدة وطفلة بحادث سير جنوب قطاع غزة

إصابة سيدة وطفلة بحادث سير جنوب قطاع غزة

الاحتلال يمنع المحامين من زيارة الأسير جعفر عز الدين

الاحتلال يمنع المحامين من زيارة الأسير جعفر عز الدين

العملات: الدولار يواصل ثباته امام الشيكل

العملات: الدولار يواصل ثباته امام الشيكل

الطقس: أجواء صيفية عادية

الطقس: أجواء صيفية عادية

منظمة الصحة العالمية توفّر الطاقة الشمسية لقطاع الصحة في غزة

منظمة الصحة العالمية توفّر الطاقة الشمسية لقطاع الصحة في غزة

منوعات

شقيقة هيفاء وهبي تكشف زواجها من مسئول لبناني كبير

شقيقة هيفاء وهبي تكشف زواجها من مسئول لبناني كبير

بعد ما فعلته.. ريهام سعيد تفتح النار على ياسمين صبري: عديمة الأخلاق

بعد ما فعلته.. ريهام سعيد تفتح النار على ياسمين صبري: عديمة الأخلاق

خادمة فيفي عبده الفلبينية تسرقها

خادمة فيفي عبده الفلبينية تسرقها

إعادة محاكمة الفنانة غادة إبراهيم في قضية &#34;تسهيل الدعارة&#34;

إعادة محاكمة الفنانة غادة إبراهيم في قضية "تسهيل الدعارة"

فنان شهير متهم بالاغتصاب يشتري صمت ضحيته بالمال

فنان شهير متهم بالاغتصاب يشتري صمت ضحيته بالمال

أحمد السقا ينفعل على صحفي استفزّه بهذا السؤال

أحمد السقا ينفعل على صحفي استفزّه بهذا السؤال

حكيم يعتذر للمغرب عن &#34;خطأ&#34; في أغنية افتتاح كأس أفريقيا

حكيم يعتذر للمغرب عن "خطأ" في أغنية افتتاح كأس أفريقيا

لماذا بكى رابح صقر بحرقة أمام جمهوره في السعودية؟

لماذا بكى رابح صقر بحرقة أمام جمهوره في السعودية؟

ديما بياعة تثير الجدل مجددًا بالدفاع عن المثليين جنسياً

ديما بياعة تثير الجدل مجددًا بالدفاع عن المثليين جنسياً

فيديو: إبنا أصالة غير الشقيقين يحدثان ضجة كبيرة معاً

فيديو: إبنا أصالة غير الشقيقين يحدثان ضجة كبيرة معاً

عربي

بكري يكشف عن آخر ما قاله محمد مرسي قبل وفاته بدقائق

بكري يكشف عن آخر ما قاله محمد مرسي قبل وفاته بدقائق

دمشق تسلم عنصري أمن لبنانيين أوقفهما الجيش السوري لطلال أرسلان

دمشق تسلم عنصري أمن لبنانيين أوقفهما الجيش السوري لطلال أرسلان

استثمار قطري جديد في تركيا

استثمار قطري جديد في تركيا

دعوات لمسيرات حاشدة في المغرب رفضاً لصفقة القرن

دعوات لمسيرات حاشدة في المغرب رفضاً لصفقة القرن