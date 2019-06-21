دولي

شاهد: أول صور للطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران

شاهد: أول صور للطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران
رام الله - دنيا الوطن
بث التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة، صورا تظهر حطاما للطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، فوق مضيق هرمز.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة: "إن الحطام دليل على أن الطائرة الأميركية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري".

وكان الجيش الأميركي أعلن، أمس الخميس، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني على حد قوله.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى فجر اليوم هجوماً عسكرياً ضد الجمهورية الإسلامية إيران في اللحظات الأخيرة، حيث ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن سبب الغاء الهجوم هو اتصال هاتفي تلقاه ترامب من نتنياهو حيث أعرب الأخير عن خشيته من استهداف ايران لدولة الاحتلال الإسرائيلي على حد زعمهم.

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